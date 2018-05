Bliksem slaat in: dak vat vuur en Lijnbus valt stil 25 mei 2018

03u01 0 Zoersel Kort na 21 uur sloeg de bliksem in op een woning aan de Westmallebaan in Zoersel. De isolatie onder het dak vatte vuur maar de brandweer had het brandje snel geblust. De kazerne ligt op amper vijfhonderd meter. Het dak liep wel serieuze schade op.

Net op het moment van de blikseminslag kwam ook een gelede bus van De Lijn voorbij. Mogelijk sloeg de bliksem ook in op de bus. Het voertuig viel stil en de chauffeur kreeg de motor niet meer aan de praat. Hij had wel voldoende stroom om de noodcentrale van De Lijn te verwittigen. Woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn: "Bovenop de bus zit heel wat electronica, zoals bijvoorbeeld de airco. Mogelijk is de bliksem daarop ingeslagen maar onze ingenieurs moeten dat verder onderzoeken. De bus kon niet verderrijden. Een tiental passagiers moest een twintigtal minuten wachten op een vervangbus. Zij hebben ongedeerd hun reis naar Antwerpen kunnen verderzetten. Dat is het belangrijkste."





Verschillende bewoners uit de Westmallebaan kloegen na de zware blikseminslag over problemen met hun elektriciteitsvoorziening. Nutsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de installaties te controleren. (PLA)