Binnenkort opnieuw tweede bakkerij in Halle Kristof De Cnodder

30 december 2018

16u08 0

In Halle-Zoersel opent op zaterdag 5 januari een nieuwe bakkerij. Het gaat om een tweede filiaal van bakkerij Dingenen, die al langer een vestiging heeft in Nijlen.

Sinds bakkerij Sint-Martinus afgelopen zomer de deuren sloot, is er nog slechts één bakker in Halle. Daar komt binnenkort dus verandering in. Bakkerij Dingenen uit Nijlen speelt handig in op de situatie en opent nu ook een winkel in Halle-Dorp. De bakkerij komt op de plaats waar tot voor kort nog een Axa-bankkantoor was gevestigd. Het bijhuis in Halle wordt in feite een extra verkooppunt, maar er wordt niet gebakken. Alle producten zullen uit de oven komen in Nijlen. Vrijdag wordt de vaste sluitingsdag.