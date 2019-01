Bezielers Theater Stap winnen Cultuurprijs ADA

16u12 0 Zoersel De gemeente Zoersel heeft opnieuw de cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar Ingrid Van Den Bergh en Marc Bryssinck, bezielers van het Turnhoutse theatergezelschap Theater Stap.

Al sinds 1996 reikt de gemeente Zoersel haar cultuurprijzen uit aan inwoners die zich cultuur onderscheiden. Dit jaar ging het beeldje van Danielle Goffa naar Ingrid Van Den Bergh en Marc Bryssinck. Al meer dan twintig jaar zijn ze de drijvende kracht achter Theater Stap. Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale handicap centraal staan. In 2017 werden de acteurs van het gezelschap wereldberoemd in Vlaanderen nadat ze meespeelden in de bejubelde reeks Tytgat Chocolat dat werd uitgezonden op één.