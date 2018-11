Bewoonster betrapt inbreker op tijd Toon Verheijen

21 november 2018

12u43 0 Zoersel Een dief heeft dinsdagmorgen op klaarlichte dag proberen in te breken in een woning in de Jozef Cornelissenlaan.

De bewoonster hoorde even na 10 uur geluid aan de achterkant van de woning en zag door het raam een man aan het raam morrelen.Toen de inbreker de bewoonster zag, sloeg hij op de vlucht. De man is gevlucht in de richting van Kwikaard. De politie hield nog een zoektocht in de buurt, maar dat leverde niets op.