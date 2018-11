Bewoners zien inbreker wegrennen Toon Verheijen

05 november 2018

15u39 0

Dieven hebben zaterdagavond ingebroken in een woning in de Meidoornlaan. De bewoners merkten zaterdagavond dat er ingebroken was toen ze thuiskwamen. Ze zagen ook nog net een onbekende man door een raam wegglopen. De inbreker had dat raam kort voordien geforceerd. De politie kwam snel ter plaatse, maar een speuractie leverde geen resultaat op.