Bewoner betrapt inbrekers 23 april 2018

De bewoner van een woning aan de Drengel betrapte eind vorige week een inbreker. Een man, volledig in het grijs gekleed, belde aan. Toen de bewoner de deur opende, wandelde de verdachte man al terug op straat in de richting van de Zandstraat. Hij droeg een camera. De man in het grijs kreeg plots het gezelschap van een man met een blauwe vest. De bewoner hoorde toen een knal een beetje verderop en ging kijken. Daar bleek dat de twee mannen een keukenraam hadden ingeslagen en wilden inbreken. Ze sloegen echter op de vlucht. (VTT)