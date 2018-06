Bevraging bij 80-plussers 12 juni 2018

In de komende twee maanden loopt er een bevraging vanuit de lokale overheid onder de 80-plussers van Zoersel. De plaatselijke postbodes zullen de bejaarden in kwestie een vragenlijst voorleggen over zelfredzaamheid. Het Zoerselse OCMW en het gemeentebestuur willen de verzamelde informatie gebruiken om nog beter te kunnen inspelen op de specifieke noden van deze bevolkingsgroep. In totaal werden 828 gezinnen via een brief uitgenodigd om mee te werken. "Tegelijk is natuurlijk niemand verplicht om deel te nemen aan de enquête", zegt OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). "Maar hoe meer antwoorden we krijgen, hoe beter we ons beleid er op kunnen afstemmen." In 2015 was er in Zoersel al eens een soortgelijke bevraging. (KDC)