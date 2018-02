Bethanië wint prijs met app die geheugen steunt 06 februari 2018

02u57 0 Zoersel Psychiatrisch centrum Bethanië uit Zoersel is in de prijzen gevallen tijdens de Zorgvinding Awards. Bethanië kreeg een trofee voor een app die het ontwikkelde om mensen met geheugenproblemen te ondersteunen.

"Voor personen met dergelijke problemen is het vaak niet evident om een reeks handelingen - zoals het bijvoorbeeld het aanzetten van een wasmachine - te onthouden", zegt Kevin Maes van Bethanië. "Daarom schreven we al stappenplannen uit op papier. Maar die papieren versies waren niet zo praktisch en werkten soms wat stigmatiserend. Om die reden vroegen we twee studenten om een app met zulke stappenplannen te programmeren. Joren Van Looveren en Elke Schoenmakers van Groep T maakten er hun eindwerk van. Het resultaat mag gezien worden."





De app 'Stap voor stap' is gratis te downloaden via Google Play. Het is ook vrij eenvoudig om achteraf zelf nog stappenplannen voor andere activiteiten in te voeren.





Aan de Zorgvinding Award is trouwens een geldprijs van maar liefst 10.000 euro verbonden die Psychiatrisch centrum Bethaniëverder zal investeren in de ontwikkeling en de verbetering van de app. (KDC)