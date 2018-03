Bestuurster zwaargewond na crash in wei 05 maart 2018

Op de E34 in Zoersel is zaterdagnacht een 30-jarige bestuurster zwaargewond geraakt. Haar wagen belandde een honderdtal meter verder in een wei. De brandweer moest haar uit het wrak bevrijden. Hoe het ongeval is gebeurd, is onduidelijk, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Mogelijk was ze in slaap gevallen. Ze werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gevoerd. (NBA)