Bestuurders slalommen langs afgeknakte tak 19 januari 2018

02u50 0

In de Bethaniëlei in Zoersel is door de felle rukwinden gisteren een zware tak van een naaldboom op het wegdek beland. Automobilisten moesten er hun beste rijkunsten bovenhalen om het gevaarte te ontwijken, tot de brandweer de tak kon komen opruimen.