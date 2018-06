Bekendste kat van Zoersel overleden 14 juni 2018

02u49 0 Zoersel De bekendste kat van Zoersel is niet meer. Edwarreke - die veel vrienden maakte op de parking van de plaatselijke Colruyt - overleed dinsdag op 9-jarige leeftijd. Bazinnetje Leen T' Jonck kreeg honderden steunbetuigingen via Facebook.

Dat Edwarrekes dood op Facebook een stroom aan reacties op gang bracht, is opmerkelijk, maar tegelijk niet eens zo gek. "Heel wat mensen uit het dorp kenden Edwarreke van bij de Colruyt", vertelt Leen T' Jonck. "Ik woon daar honderd meter vandaan en mijn poes was regelmatig te vinden op de parking. Edwarreke was heel sociaal en liet zich gewillig aaien door mensen die kwamen winkelen."





In auto springen

Af en toe reed hij zelfs mee met bezoekers van de Colruyt. "Het is ooit gebeurd dat hij ongemerkt in een auto sprong toen een mevrouw haar boodschappen aan het inladen was. Pas een kilometer verderop zag de dame dat ze Edwarreke bij had", glimlacht Leen. "Verder sprong Edwarreke regelmatig binnen bij de buren. Als hij een raam zag open staan, waagde hij zijn kans. Zo werd een buurvrouw op een zomernacht eens wakker met mijn kat naast haar in bed. Het was een echte deugniet die jammer genoeg niet ouder dan negen jaar is mogen worden. Tien dagen geleden kreeg Edwarreke ademhalingsproblemen, waarna zijn hart het begaf. Ik zie er echt van af, maar vind wel troost in de vele steunbetuigingen. Het doet deugd dat de mensen zo meeleven."