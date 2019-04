Babyspeciaalzaak ‘Baby-Lux’ sluit na 45 jaar de deuren Ewelina Verhulst

02 april 2019

15u56 0 Zoersel De winkel voor babyspullen ‘Baby-Lux’ houdt er mee op na 45 jaar. Dat kondigt uitbaatster Ria zelf aan op de website van haar winkel. Ze is al over de 65 en vindt dat het hoog tijd is om met pensioen te gaan. Sinds 15 maart is er een totale uitverkoop. Die zal lopen tot het einde van de zomervakantie van dit jaar.

Ria staat al 25 jaar lang - dag in, dag uit - in haar winkel Baby-Lux. Op haar twintigste opende ze die winkel omdat ze altijd al iets wilde doen wat met kinderen te maken had. In de eerste jaren deelde ze de winkel met haar ouders. Zij hadden een meubelzaak. Na verloop van tijd werd het omgetoverd tot Baby-Lux, een winkel met alleen maar babyspullen. Nu, na 45 jaar houdt het op voor uitbaatster Ria. “Ik mag eindelijk genieten van mijn pensioen.”

Tijdens de totale uitverkoop zijn er sterke kortingen bij en waardebons zijn zeker nog geldig tot het einde van de uitverkoop.