Asverstrooiing kan nu ook in bos GEMEENTE HEEFT ALS EERSTE IN VLAANDEREN NATUURBEGRAAFPLAATS

23 maart 2018

03u01 0 Zoersel De gemeente Zoersel heeft als allereerste gemeente in Vlaanderen de toelating gekregen voor een natuurbegraafplaats. Nabestaanden kunnen voortaan de assen van hun naasten verstrooien in een bos of begraven in een vergaanbare urne. Het bos ligt naast de bestaande begraafplaats in Halle in de tuin van Villa Markey.

Wie afscheid moet nemen van een nabestaande, kiest tegenwoordig meer en meer voor een crematie. In bijna 70 procent van de gevallen wordt niet meer gekozen voor een klassieke begrafenis, maar wordt het lichaam van de overledene verast. Meestal wordt de urne op een columbarium bij geplaatst, maar meer en meer wordt gekozen om de urne mee naar huis te nemen om daar te begraven of binnen te zetten. Soms worden de assen ook verstrooid op en strooiweide. Op een andere plaats op het openbaar domein was het begraven of uitstrooien tot dusver niet toegelaten. Nu komt daar verandering in. Minister Joke Schauvliege kwam gisteren een eikenboom planten op de allereerste natuurbegraafplaats in Vlaanderen in Halle-Zoersel.





En daar blijkt ook heel wat vraag naar te zijn. De duinen, de zee, zelfs de Kalmthoutse Heide zijn blijkbaar in trek om de assen van overledenen te verstrooien.





Wettelijk kader

"We merkten echt dat er meer en meer vraag is om asverstrooiing op sommige publieke plaatsen ook toe te laten omdat het dikwijls de laatste wens was van de overledene", zegt OCMW-voorzitster en initiatiefneemster van de natuurbegraafplaats Katrien Schrijvers. "Ook begrafenisondernemers bevestigen dat. Eigenlijk deden ook heel wat mensen het al, maar was er eigenlijk geen wettelijk kader voor. Daarom heb ik als parlementslid destijds het initiatief genomen en ben ik blij dat het decreet er is. En ik ben nog blijer dat we hier op deze mooie locatie in Halle-Zoersel een eerste natuurbegraafplaats kunnen inhuldigen. We zijn immers de eerste gemeente die een machtiging krijgt om het op openbaar domein te organiseren."





De natuurbegraafplaats komt achter de Villa Markey. Die grenst aan de bestaande begraafplaats en sluit er dus perfect bij aan. Het domein was altijd eigendom van actrice Yolanda Markey.





Villa weggeschonken

Na haar overlijden in 2013 schonk ze de villa en het domein aan de gemeente Zoersel. Die moest er wel voor zorgen dat de villa een culturele invulling kreeg en dat de gronden dertig jaar lang niet verkaveld zouden worden. "Het is wel niet de bedoeling dat de nabestaanden na het verstrooien van de assen of het begraven van de biologisch afbreekbare urne - want dat laatste is wel een verplichting - een gedenksteen of een gedenkplaatje plaatsen", zegt schepen Danny Van de Velde. "Als ze dat willen, moeten ze voor een klassieke begraving of asverstrooiing kiezen. Mensen kunnen er wel voor kiezen om in de urne ook een stekje of een zaadje van een inheemse plant te steken. Zo ontstaat er uiteindelijk toch nog een soort van herdenkingsboom of struik voor de nabestaanden."