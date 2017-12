Aspibal trapt kerstvakantie op gang 03u02 0 Foto Dirk Laenen Chiroleden voor de grote fuiftent.

Voor de jeugd van Sint-Antonius Zoersel en omstreken is het aftellen naar het Aspibal, dat vanavond voor de 27ste keer plaatsvindt.De lokale Chiro-afdeling bouwde de party uit tot een begrip in de regio. "Elk jaar mogen wij hier tussen de 3.000 en de 3.500 fuivers begroeten", zegt Chiroleider Joppe Nicolaï. "Het Aspibal is onze belangrijkste bron van inkomsten. Dankzij het bal kunnen we het lidmaatschapsgeld voor onze 130 leden laag houden en blijven er nog wat centen over om toffe activiteiten mee te doen." Opvallend is dat één van de Chiroleiders in het begin van de avond zelf achter de draaitafel gaat staan. "Maarten Vissers maakt zijn debuut als dj op een groot evenement", verklapt Joppe Nicolaï. "Ik heb hem al bezig gehoord en hij heeft zeker talent." Later op de avond nemen meer ervaren dj's zoals de Nederlander Jebroer over. Het Aspibal grijpt plaats in een grote tent achter de kerk van Sint-Antonius. Vanaf 20 uur gaan de deuren open. Tickets kosten 10 euro aan de kassa. (KDC)