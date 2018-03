Asfalteringswerken op veertien plaatsen 17 maart 2018

In de periode tussen 23 maart en 6 april staan in verschillende Zoerselse straten asfalteringswerken op het programma. Komen aan de beurt: Medelaar, Velsterheide, Binnenweg, Delbekestraat (aftakking), Antwerpsedreef, Hallebaan, Graffendonk, Hertendreef, Sint-Antoniusbaan, Eikenlaan, Mostheuvelstraat, Paul Edwinlaan, Risschotplein en het fietspad tussen Westmallebaan en Doelen. Deze werken brengen uiteraard enige verkeershinder met zich mee.





Op de Sint-Antoniusbaan en in de Eikenlaan komen tijdelijke verkeerslichten om beurtelings verkeer te regelen. In de overige straten is gedurende de werkzaamheden geen doorgaand verkeer toegelaten. (KDC)