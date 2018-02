Antoniusschool neemt vernieuwde lokalen in gebruik 20 februari 2018

02u48 0 Zoersel Voor de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar van de Zoerselse Antoniusschool was de eerste dag na de krokusvakantie een bijzondere dag. Na drie maanden van grondige verbouwingen mogen de leerlingen hun vaste klaslokalen opnieuw gebruiken.

"De binnenkant van vier oude klassen werd volledig 'gestript' en vernieuwd. Zo werden er onder andere nieuwe plafonds en vloeren voorzien. Op die manier is die vleugel van de school de 21ste eeuw binnen getreden", knipoogt schooldirecteur Werner Cornelis. In de periode van de bouwwerken moesten de leerlingen voor hun lessen uitwijken naar de refter van de school en de computerklas.





"Geen ideale situatie, maar die is nu achter de rug. Leerlingen en leerkrachten zijn tevreden dat ze in hun vernieuwde lokalen terecht kunnen", besluit directeur Cornelis. (KDC)