ANB sloopt vervallen Sjauwelhoeve 05 september 2018

Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft de vervallen Sjauwelhoeve, nabij de E34 in Zoersel, aangekocht. ANB gaat de oude boerderij slopen. De elf hectare grond die bij het vroegere landbouwbedrijf horen, krijgt een natuurlijke bestemming. De gronden waren officieel trouwens altijd al ingekleurd als natuurgebied. De weilanden van de Sjauwelhoeve sluiten aan op het Zoerselbos, dat al langer wordt beheerd door ANB. Mogelijk worden er later extra bomen aangeplant, al staat dat momenteel nog niet vast. De Sjauwelhoeve staat sinds eind 2012 leeg. De landbouwer die er jarenlang actief was overleed toen op 92-jarige leeftijd. (KDC)