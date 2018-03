Amigos B en Lint strijden voor de derde plaats 01 maart 2018

Het voorbije weekend leverde de mannen van Peter Speckstadt niets op tegen Rembert. Ze verloren met 0-3 en kregen daarmee in de rangschikking het gezelschap van Lint, dat in eigen zaal met 2-3 verloor van Gavere. Zaterdagavond staan ze tegenover mekaar in de Van Pelt arena in Zoersel. De derde plaats in de rangschikking is de inzet van deze match.





"We hebben toch het thuisvoordeel", zegt Peter Speckstadt daarover. "Dat betekent niet dat we zonder problemen tegen Lint zullen winnen."





Bij de bezoekers hoopt adjunctcoach Vandenbulcke dat zijn mannen een sterke prestatie zullen neerzitten. "We mogen niet klagen over ons seizoen, maar we willen graag afsluiten met een mooie ereplaats. Een ploeg kloppen die op gelijke hoogte staat in de klassering is dan leuk meegenomen. Tegen Gavere speelden we goed in de eerste twee sets en we liepen 2-0 uit. Nadien zakten we weg en we moesten tevreden zijn met één puntje. Dat willen we zaterdag in Zoersel rechtzetten, maar dan moeten we de concentratie de hele match behouden. We weten dat de mannen van Amigos goed kunnen volleyballen en ik hoop dan ook dat we een stevige pot volleybal te zien zullen krijgen." (HFO)