500 geïnteresseerden op infoavond van Windstil SEO

14 december 2018

13u33 0 Zoersel Op donderdagavond kwamen zo’n vijfhonderd geïnteresseerden naar de informatieavond van het burgerinitiatief Windstil. De infoavond stond in het teken van de gevolgen van het plaatsen van vier windturbines in Malle en Zoersel.

Windstil is een organisatie van burgers uit Malle en Zoersel die bezorgd zijn om het windturbineproject vlakbij de woonwijken. Ze zijn voorstander van hernieuwbare energie, maar blijven ook kritisch over de windturbines. “Ze veroorzaken geluidshinder, slagschaduw, gezondheidsproblemen, financiële schade en hebben een weerslag op fauna en flora”, klinkt het. De dichtstbij gelegen woning ligt op slechts 250 meter afstand en daar maken de burgers zich zorgen om.

Grote opkomst

Windstil spreekt van een groot succes. De opkomst op donderdagavond was veel groter dan verwacht. De zaal telde ongeveer vijfhonderd personen die begaan waren met de vier geplande windturbines. “We hebben nu geflyerd in een straal van 2 kilometer rond elke molen”, zegt Lieve Decorte van Windstil in de kranten van Mediahuis. Bij de eerste infovergadering nodigden ze burgers in een straal van 500 meter rond de molens uit.

Tijdens de infoavond kwamen verschillende sprekers aan bod en vertelden ze over de impact van de windturbines.