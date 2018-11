427 keer nee tegen dorpszaal naast pastorie Kristof De Cnodder

20 november 2018

20u44 0

Burgerbeweging OverHal overhandigde het Zoerselse gemeentebestuur vandaag 427 bezwaarschriften tegen de bouw van een nieuwe dorpszaal in de Halse pastorietuin. Het openbaar onderzoek omtrent die plannen liep vandaag af.

Eerder deze week liet OverHal weten dat men al meer dan 350 bezwaren verzamelde, maar uiteindelijk klokte men dus zelfs af op 427. OverHal heeft problemen met de inplanting, indeling en invulling van de door het gemeentebestuur geplande zaal. De burgerbeweging zou liever zien dat de huidige parochiezaal Sint-Maarten wordt gerenoveerd. Tijdens het openbaar onderzoek liet men het al langer bestaande ongenoegen dus eens te meer blijken.

“We schrikken zelf een beetje van de massale reactie vanuit de Halse bevolking”, aldus Marc De Maeseneer van OverHal. “En mogelijk ligt het aantal bezwaren nog hoger, want we weten niet hoeveel mensen er op eigen houtje een bezwaar indienden. De vele opmerkingen tonen aan dat heel wat mensen een fundamentele wijziging van de plannen willen.”

Het gemeentebestuur zal zich in de loop van de komende weken buigen over de bezwaarschriften. Afwachten of er achteraf nog aan de plannen zal worden geschaafd.