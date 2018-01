30 of 31 december: nieuwjaarszingen is en blijft groot succes 02u32 0 Foto Benoit De Freine Nieuwjaarszangers krijgen snoepjes en cadeautjes.

Zoersel was één van de vele gemeentes in de regio waar de nieuwjaarszangers dit jaar op 30 in plaats van op 31 december van deur tot deur trokken. Die kleine wijziging had echter niet het minste gevolg voor de opkomst. In Sint-Antonius Zoersel - zowat hét Mekka van het nieuwjaarszingen in de Antwerpse noordrand - was het zoals altijd over de koppen lopen. De Handelslei, waar tal van middenstanders zijn gevestigd, werd overspoeld door zangertjes en hun ouders. "Er was zelfs nog meer volk dan normaal", zegt juwelier Christiaan Picard, die tevens voorzitter is van de lokale middenstandsvereniging.





"Wij deelden zowat 1.550 pakketjes uit, tegenover 1.400 vorig jaar." Het initiatief om het zingen een dag te vervroegen, kwam van het gemeentebestuur. Omdat de 31ste op een zondag viel en de meeste handelszaken dan gesloten zijn, zouden de winkeliers anders niet kunnen meedoen aan de actie. (KDC)