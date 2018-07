25ste editie Halle Tropicale 27 juli 2018

Aanstaande zondag vormt het dorsplein van Halle-Zoersel voor de 25ste keer het decor voor openlucht beachparty Halle Tropicale. Met het zomerse weer dat we dezer dagen kennen belooft het zilveren jubileum meer dan ooit een tropische editie te worden. Net als altijd is de organisatie van dit evenement in handen van de KLJ en Oud-KLJ van Halle. Covergroep Barking Bruce - met leden uit Hoogstraten, Wuustwezel en Kalmthout - zorgt voor de muziek, samen met deejays VK en Gummy. Voor de kleinsten is er kinderanimatie, zoals een springkasteel. Halle Tropicale begint traditiegetrouw al om 12 uur 's middags en eindigt om middernacht, waarna het feestje door de 'diehards' wordt verder gezet in de plaatselijke cafés. De toegang tot Halle Tropicale is naar goede gewoonte gratis. (KDC)