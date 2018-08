1 pauw dood, kangoeroes volledig van slag HALVE BEUK VALT OP DIERENVERBLIJF LAMME GOEDZAK KRISTOF DE CNODDER

11 augustus 2018

02u43 0 Zoersel Het stormweer donderdag is al bij al goed meegevallen, al liep taverne Lamme Goedzak toch aanzienlijke schade op. Een halve beuk viel op het dierenverblijf in de tuin van de zaak, waardoor de ren volledig werd vernield. De droogte van de voorbije weken maakt bomen extra kwetsbaar.

Al vier decennia lang baat Rik Vervecken de bekende Zoerselse horecazaak Lamme Goedzak uit. Voor de kleintjes heeft Rik in de tuin van de taverne enkele speeltuigen en een hok met kippen, pauwen, fazanten én kangoeroes zitten. Dat hok is sinds donderdag echter volledig vernield door een half omgewaaide boom.





"In de late namiddag - het was niet eens zó hard aan het waaien - brak een grote tak van een boom en viel die recht op het dierenverblijf", vertelt Rik Vervecken. "Gelukkig waren er op dat moment geen mensen in de buurt. Enkele dieren konden spijtig genoeg niet ontkomen. Al zeker één witte pauw ligt dood in het hok en er zijn nog een paar vogels vermist. Ofwel zijn die ook dood, ofwel zijn ze ontsnapt door de gaten die nu in de overkapping zitten."





Bekomen van schok

Vervecken heeft de balans nog niet exact kunnen opmaken omdat hij zijn acht kangoeroes - erg stressgevoelige beestjes - de eerste dagen niet te veel wil storen. "Het is best dat ik even uit het hok blijf", gaat de man achter Lamme Goedzak verder. "Laat de kangoeroes maar even bekomen van de schok. Intussen moet ik hopen dat ze niet ziek worden van het eten van de beukenbladeren die er nu in het verblijf liggen. De maag van een kangoeroe is gevoelig en normaal krijgen ze die blaadjes nooit voorgeschoteld. Nu zag ik al twee dieren die er van knabbelden. Hopelijk blijft dat zonder gevolgen."





Lamme Goedzak ging gisteren gewoon open, maar het achterste gedeelte van de tuin blijft tot nader order afgesloten. Rik Vervecken heeft wel de bedoeling om het dierenverblijf zo snel mogelijk weer op te bouwen. Eerst moet de expert van de verzekering nog zijn werk doen. Elders in Zoersel sneuvelden er donderdag trouwens nog een paar andere bomen. Zo viel aan de Liersebaan een dikke eik gedeeltelijk op een woning en op een auto. De dakrand en een raam van de woning liepen schade op en ook aan de wagen zijn kosten. Dirk Loyens, die namens de gemeentelijke groendienst her en der de schade ging opmeten, wijst naar de aanhoudende droogte als medeoorzaak van de problemen. "Veel bomen konden deze zomer te weinig water opnemen en daardoor zijn ze er minder goed aan toe", legt Loyens uit. "Als het dan waait, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Vooral beuken hebben onder de droogte te lijden, want hun wortels gaan niet zo diep. Ik vrees dat heel wat beuken al kapot zijn of in de komende maanden nog kapot zullen gaan."