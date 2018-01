"Vorm met ons coalitie en jullie krijgen alle mandaten" VLAAMS BELANG WIL VER GAAN OM N-VA TE PAAIEN KRISTOF DE CNODDER

01 februari 2018

02u55 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel heeft er veel voor over om na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een coalitie te kunnen aangaan met N-VA. Als N-VA met Vlaams Belang een meerderheid kan en wil vormen, eist deze laatste partij geen enkel mandaat op. Volgens huidig burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) moet Vlaams Belang geen hoop koesteren.

In een poging om het cordon sanitaire op te blazen laat de Zoerselse Vlaams Belang-afdeling een opmerkelijk ballonnetje op. "In theorie kunnen wij op dit moment al een meerderheid vormen met onze gedroomde partner N-VA", zegt VB-lijsttrekker Wouter Bollansée. N-VA heeft momenteel 12 zetels op 27, Vlaams Belang 2. "Het zou mooi zijn als het na 14 oktober ook écht tot een coalitie zou komen. Van ons mag N-VA dan zelfs de burgemeester en alle schepenen leveren. Om postjes geven wij niet. Als we achter de schermen maar mee het beleid kunnen uitstippelen, via een vorm van gedoogsteun."





Cordon breken

Volgens Bollansée zou N-VA beter af zijn met Vlaams Belang dan met huidig coalitiepartner CD&V. "Het is een publiek geheim dat de relatie tussen die twee niet optimaal is", beweert Bollansée. "Met ons erbij zou N-VA veel meer veranderingen kunnen realiseren. Als het N-VA menens is om bepaalde dingen grondig aan te pakken, kunnen ze onze uitgestoken hand niet weigeren."





Nationaal Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken - die zelf in Schoten de lijst zal trekken - steunt het idee van zijn Zoerselse afdeling. "Iedere afdeling moet voor zichzelf uitmaken of ze even ver wil gaan, maar als je op die manier het cordon sanitaire kan doorbreken: waarom niet?" reageert Van Grieken. "Ik sluit zeker niet uit dat het Zoerselse voorbeeld in andere gemeentes zal worden gevolgd. Vlaams Belang is nu eenmaal geen traditionele machtspartij. Als je absoluut burgemeester wil worden, koop je bij ons geen partijkaart. Als je dan - zoals Wouter Bollansée - niet moet leven van de politiek, dan kan je zeker overwegen om een mogelijk mandaat op te geven."





'Huwelijk' komt er niet

Hoe toegeeflijk Vlaams Belang zich in Zoersel ook opstelt, tot een 'huwelijk' met N-VA zal het straks niet komen. Burgemeester en N-VA-lijsttrekker Liesbeth Verstreken laat nu al duidelijk verstaan dat haar partij niet van plan is om Vlaams Belang aan boord te hijsen. "Die partij draagt een aantal xenofobe standpunten uit, waarmee wij ons onmogelijk kunnen verzoenen", klinkt Verstreken formeel. "Op lokaal vlak komt dat misschien minder naar boven, maar de nationale standpunten kan je niet zomaar wegvegen. Wat Bollansée vertelt over onze samenwerking met CD&V, klopt trouwens niet helemaal. Oké, er zijn wel eens spanningen geweest, maar we hebben samen ook heel veel goede dingen gerealiseerd."





CD&V, ten slotte, haalt de schouders op bij het idee van Vlaams Belang. "We weten dat ze er veel voor over hebben om er bij te geraken. Ieder doet wat hij denkt te moeten doen, maar wij focussen ons gewoon op onze eigen campagne", besluit CD&V-kopstuk Katrien Schryvers.