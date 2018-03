"Van 3 ambtenaren naar 250 personeelsleden" GEMEENTESECRETARIS IVO VAN DEN BULCK ZWAAIT AF NA 30 JAAR KRISTOF DE CNODDER

31 maart 2018

03u15 0 Zoersel Na 30 jaar als Zoersels gemeentesecretaris is Ivo Van den Bulck vanaf vandaag officieel met pensioen. Toen hij 44 jaar geleden begon als klerk maakte hij deel uit van een driekoppig team, terwijl Zoersel vandaag zo'n 250 mensen in dienst heeft.

In 1974 trad Ivo Van den Bulck als klerk in dienst bij de toen nog onafhankelijke gemeente Halle. Een gemeentefusie, twee nieuwe gemeentehuizen, vijf burgemeesters en enkele promoties later is Van den Bulck afgezwaaid. Gisteren gaf hij een druk bijgewoond afscheidsfeest en tussendoor blikte hij even terug op de voorbije 44 jaar.





"Natuurlijk is er in al die tijd enorm veel veranderd", zegt de afscheidnemende secretaris. "Neem nu het personeelbestand. Toen ik in Halle begon waren we met 3 ambtenaren, terwijl Zoersel momenteel ongeveer 250 mensen in dienst heeft. En dat is dan nog zonder het personeel van de gemeentelijke scholen. Als secretaris had ik dus een leidinggevende functie over een behoorlijk grote organisatie. Gelukkig kon ik rekenen op een goed managementteam en bekwame diensthoofden, want anders was het niet te doen."





Respect voor zijn personeel droeg Van den Bulck altijd hoog in het vaandel. Zelf begon hij onderaan de ladder en dat is hij niet vergeten.





Bloemen in frietzakvorm

"Ik ben altijd voor mijn mensen opgekomen. Een ander stokpaardje van mij is klantvriendelijkheid. Als beginnend ambtenaar zei mijn baas me: 'Vergeet nooit dat de mensen aan de andere kant van het loket de mensen zijn die u betalen'. Die les heb ik steeds meegedragen."





In de loop der jaren zag Van den Bulck de werkdruk én de sérieux binnen het gemeentelijke 'bedrijf' toenemen. "Vroeger was er meer tijd voor een practical joke", glimlacht de inwoner van Halle. "Zo lieten we op 1 april de politie eens uitrukken naar het gemeentepark omdat er zogezegd mond-en-klauwzeer was gesignaleerd bij de vissen in de vijver. Verder durfde ik soms testen of het schepencollege de voorbereidende teksten die ik opstelde wel goed las. Toen het dorpsplein in Halle werd heraangelegd had ik bijvoorbeeld in de voorwaarden opgenomen dat de leilindes aan het frietkraam in de vorm van een frietzakje moesten worden gesnoeid. Het college zou het zo ondertekend hebben als ik niet op mijn grapje had gewezen."





Vanaf nu neemt OCMW-voorzitter Kristof Janssens Van den Bulcks taken over. De kersverse gepensioneerde heeft voortaan meer tijd voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en het werk in zijn tuin. "Mijn job heeft me veel voldoening geschonken, maar nu ben ik klaar voor een nieuw hoofdstuk", besluit Van den Bulck.