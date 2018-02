't Heihoeveke heeft nieuwe eigenaar 27 februari 2018

02u25 0 Zoersel Taverne 't Heihoeveke in Zoersel krijgt een nieuwe eigenaar én een totale make-over. Serge Heyse (47) wil de zaak vernieuwen, zonder te raken aan het rustieke karakter van het gebouw. "Een oude droom wordt zo werkelijkheid", aldus Heyse.

't Heihoeveke is één van de meest authentieke horecazaken van groot Zoersel. De brasserie is gevestigd in de straat De Heidehoeven, in een hoeve uit 1875. Intussen is er al decennialang horeca-activiteit in het pand. Serge Heyse - die vlak bij 't Heihoeveke woont - kocht het gebouw onlangs aan en heeft er grote plannen mee.





Sfeer bewaren

"Ik ga de hoeve grondig vernieuwen, maar zal er wel voor zorgen dat de oude look en sfeer bewaard blijven", vertelt Heyse. "Bovendien kocht ik ook de grond naast 't Heihoeveke aan. Die wil ik gebruiken om een mooi terras van te maken. Over drie maanden - als de huidige uitbaatster weg is - beginnen de verbouwingen. Ik ga alles zelf doen, want ik heb een bouwbedrijf. Die activiteiten zet ik later wel op een laag pitje, want ik ga me volledig op de horeca storten. Het is een droom die ik al lang koester. Twintig jaar geleden wou ik 't Heihoeveke al eens kopen, maar toen lukte dat niet. Nu wel en daar ben ik blij om. Ik zie hier veel mogelijkheden."





Heyse zal de zaak omdopen tot 't Heyhoeveke, met y. "Een verwijzing naar mijn achternaam. Mijn dochter kwam op dat idee", glimlacht de nieuwe baas. In de loop van 2019 hoopt Heyse de verbouwingen rond te hebben en de deuren te kunnen openen. (KDC)