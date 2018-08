'Sint-Theunis Loopt' meteen succes 380 SPORTIEVELINGEN STEUNEN STRIJD TEGEN KINDERKANKER BEN CONAERTS

27 augustus 2018

02u26 0 Zoersel De eerste editie van Sint-Theunis Loopt was meteen een schot in de roos. Zo'n 380 sportievelingen kwamen meelopen en brachten daarmee een paar duizend euro op voor het Kinderkankerfonds. "Ontzettend hartverwarmend", vindt Dorien Fransen, die dochter Elize vijf jaar geleden verloor aan leukemie.

De organisatoren van Sint-Theunis Loopt konden zich geen betere omstandigheden wensen. Het loopevenement kon gisteren van start gaan onder ideaal loopweer, waardoor er last minute nog heel wat inschrijvingen waren bijgekomen. Met 380 waren ze uiteindelijk, de lopers die gisteren een halve marathon, tien of vijf kilometer voor hun rekening zouden nemen.





Organisator Christiaan Picard was achteraf dan ook in zijn nopjes. "We zijn erin geslaagd om lopers van jong en oud aan te trekken", zegt hij. "Bovendien heb ik alleen maar enthousiaste reacties gekregen. Als je beseft dat we pas aan onze eerste editie toe waren, is het dus een succes. Normaal gezien komt er volgend jaar een tweede editie."





Meer dan om wie precies de snelste was, draaide het gisteren om het plezier én om het goede doel. De opbrengst van het loopevenement gaat immers integraal naar 'Voor Elize en de wetenschap'. Dat is een organisatie die werd opgericht in de nasleep van het overlijden van Elize Mertens in 2013.





"Mijn dochter was 2,5 jaar toen ze aan leukemie overleed", vertelt Dorien Fransen. "Sindsdien zamelen we met 'Voor Elize en de wetenschap' geld in voor het Kinderkankerfonds, in het bijzonder het project van professor Barbara De Moerloose. Zij voert wetenschappelijk onderzoek naar 'tumormerkers', waardoor men tumoren sneller zou kunnen opsporen en dus sneller zou kunnen ingrijpen. Elk bedrag dat we inzamelen, is meer dan welkom."





"Hartverwarmend"

Hoeveel het evenement precies heeft opgeleverd moet de komende dagen duidelijk worden. Maar er wordt nu al voorzichtig gewag gemaakt van een paar duizend euro. Dorien was gisteren zelf aanwezig op het loopevenement om goodiebags uit te delen en elke deelnemer persoonlijk te bedanken. "Het was emotioneel, maar wel ontzettend hartverwarmend", blikt ze terug. "Ik ben vooral heel blij dat er na vijf jaar nog altijd mensen zijn die zich achter onze organisatie willen scharen."





Heel wat vrienden en familieleden van Dorien liepen mee, onder wie haar zoontjes Ward (13) en Thijs (10). Ward had zelfs enkele ploeggenootjes van voetbalclub Antonia meegebracht om samen de vijf kilometer af te leggen. "Ik vond het heel leuk om mee te kunnen doen voor het goede doel en voor mijn zus", zegt hij.





"Ik heb nog altijd goede herinneringen aan Elize. Zij zat echt in mijn gedachten toen ik aan het lopen was. Ze gaf me de kracht en de motivatie om alles te geven en goed te presteren. En dat heeft geloond, want ik ben uiteindelijk tweede geworden."