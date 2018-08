"Reacties overtreffen alle verwachtingen" CROWDFUNDING VOOR POPULAIRE AMATEURWEERMAN KRISTOF DE CNODDER

18 augustus 2018

02u29 0 Zoersel Amateurweerman Niels Spaenjers (22) uit Zoersel maakt werk van de verdere uitbouw van zijn weerstation. Opmerkelijk: de upgrade van de apparatuur wordt voor een groot stuk bekostigd via crowdfunding. "Het verbaast me zelf hoeveel sympathisanten ik heb", lacht Niels.

Een zwaar onweer, in mei 2012: dat maakte destijds de weerman in Niels Spaenjers wakker. De jongeman kocht een eigen weerstationnetje en begon zich in de materie te verdiepen. Intussen zijn we dik zes jaar verder en is 'Weerstation Zoersel en omstreken' een begrip in de ruime regio. De Facebookpagina die door Niels Spaenjers wordt onderhouden telt al 5.500 volgers en dat aantal blijft groeien. Een tijdje geleden trok weerman Niels zijn stoute schoenen aan en hij vroeg zijn volgers om geld te doneren voor de verdere uitbouw van zijn activiteiten.





Nieuwe camera weerbeelden

"De reacties overtroffen mijn verwachtingen", glundert Niels, die in het dagelijkse leven sociaal werk studeert en tot voor kort alles uit eigen zak betaalde. "Een stuk of veertig mensen en bedrijven deden een schenking. In totaal haalde ik tot nu toe zo'n achthonderd euro op, waarvoor dank. Dat geld wordt integraal geïnvesteerd in de uitbouw van mijn weerstation. Zo krijgt mijn computerapparatuur een update, komt er een nieuwe camera om weerbeelden te maken en wordt mijn windmeter hoger geplaatst: van vier naar tien meter. Vanop die hoogte kan ik officiële metingen doen die ook door verzekeringsmaatschappijen worden aanvaard. Bij stormschade in de buurt kan dat van belang zijn voor gedupeerden."





Ook nu al doen mensen en instanties uit de buurt al regelmatig een beroep op Niels' metingen en voorspellingen. "Om een voorbeeld te geven: tijdens het WK voetbal stond er een reuzenscherm in Sint-Antonius en die mensen contacteerden me vaak voor een stand van zaken", geeft Niels aan. "Ook plaatselijke landbouwers behoren tot mijn trouwe volgers. Soms doen zich erg lokale weerfenomenen voor en dan heb ik daar in principe een goed zicht op."





Hobby werd passie

Niels heeft intussen een zeker verwachtingspatroon gecreëerd bij zijn volgers op Facebook en Twitter. "Een paar dagen geen info geven is geen optie en dus zit ik dagelijks zes tot acht uur achter mijn weercomputer. Zelfs toen ik onlangs examens had en nadien op vakantie was in het buitenland hield ik vanop afstand alles in het oog."





Een hobby werd duidelijk een passie, maar echt professioneel weerman worden is niet meteen Niels' bedoeling. "Ik moet er niet rijk van worden. Voor mij volstaat het dat ik de inwoners van Zoersel en buurgemeenten kan verder helpen. Verder heb ik door mijn activiteiten als weerman al veel interessante mensen leren kennen. Met weervrouw Jill Peeters heb ik bijvoorbeeld regelmatig contact. Het doet plezier als zo iemand laat blijken dat ze je werk apprecieert."





Meer info op www.weerstationzoersel.be