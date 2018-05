"Niet op maat van ons kleine dorp" BURGERBEWEGING VREEST 'MEGAWOONPROJECT' OP VAN AERDE-SITE KRISTOF DE CNODDER

12 mei 2018

02u33 0 Zoersel Burgerbeweging OverHal maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente met het vroegere terrein van transportfirma Van Aerde. OverHal vreest een "megalomaan woonproject" nabij het dorpscentrum. Bevoegd schepen Katrien Schryvers (CD&V) countert: "Er ligt helemaal niks vast."

Inwoners van Halle konden de voorbije dagen een folder van OverHal in hun brievenbus vinden. Daarin uiten de mensen achter OverHal hun bezorgdheid over de invulling van de voormalige Van Aerde-site, tussen de straten Watermolen en Driesheide. Toen de transportfirma enkele jaren geleden wegging uit Halle, verwierf intercommunale Igean op vraag van het Zoerselse gemeentebestuur de gronden, die in woonzone liggen.





63 extra woningen

"In plannen die wij recent op het gemeentehuis konden inkijken, is er sprake van 63 extra woningen en vijf appartementsblokken met vier bouwlagen op het bewuste perceel", vertelt Tom Sleeuwaert van OverHal. "Wij vinden dit een megalomaan project dat niet op maat is van een klein dorp als Halle. We vrezen onder andere extra verkeersdruk en een verminderde woonkwaliteit als deze plannen ooit effectief zouden worden uitgevoerd. Bovendien was er vroeger altijd sprake van sociale woningen, maar dat leiden we niet af uit de prijzen die we in het dossier zagen."





Schepen Katrien Schryvers beweert dat OverHal de zaken verkeert ziet en wenst één en ander te kaderen. "Een paar jaar geleden werd een publiek-private samenwerking opgestart die een globale make-over moest geven aan Halle", zegt Schryvers. "Dat project omvatte verschillende zaken, zoals de bouw van een nieuwe school en dorpszaal. Maar ook de ontwikkeling van de Van Aerde-site werd daarin opgenomen. De Groep Van Roey kwam volgens het gemeentebestuur met het beste totaalplan, maar dat wil niet zeggen dat we alle deelprojecten even geslaagd vonden. Er is van in het begin altijd gezegd dat bijsturingen van onderdelen steeds mogelijk blijven."





"De invulling die Van Roey voor ogen heeft met de Van Aerde-site is evenmin wat wij nastreven", benadrukt schepen Schryvers. "Wij delen de mening van OverHal en willen er ook geen megawoonproject. Verder willen we er ruimte voor betaalbaar wonen. Dat was ook de reden waarom we Igean destijds vroegen om actie te ondernemen. Zo houden we als gemeente meer controle. Laat me duidelijk stellen dat er op geen enkel niveau - noch in de gemeenteraad, noch in het schepencollege - opdracht werd gegeven tot de concrete uitwerking van de plannen die OverHal inkeek. De ongerustheid van OverHal is erg voorbarig."