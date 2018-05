"Met geïmproviseerde camionette op pad" MOBIELE MELKWAGEN VERNIELD NA CRASH OP SNELWEG SANDER BRAL

25 mei 2018

03u08 0 Zoersel Het team achter de Melkauto van de melkhoeve in Sint-Antonius blijft niet bij de pakken zitten na de zware crash op de A12 afgelopen weekend. "De ramadan is onze drukste periode. Daarom gaan we met een geïmproviseerd bestelwagentje op pad."

Een ramp voor het melkveebedrijf uit de Raymond Delbekestraat in het Zoerselse Sint-Antonius. Zondagochtend vertrok één van de verkopers van het bedrijf zoals elke week met de mobiele verkoopwagen richting de Markt Midi in Brussel. "Op de A12 liep het mis", herbeleeft zaakvoerder Wendy Dekker. "Rond kwart voor zeven kreeg onze Melkauto een klapband en begon hij te slippen. De bestelwagen zat vol melk, die heen en weer begon te schudden. Daardoor ging de Melkauto over zijn zwaartepunt en kwam hij op zijn kant terecht. Hij is nog meters lang blijven doorschuiven over het asfalt. Gelukkig kwam onze verkoper met de schrik vrij, maar de Melkauto werd verloren verklaard. Het skelet is verwrongen, de stuurstang is stuk, de versnellingsbak is om zeep, het dak en de portieren zijn volledig krom getrokken, twee wielen en banden zijn verloren gegaan en de glazen vitrine waaruit verkocht werd, ligt aan diggelen. We gaan het wrak volledig oplappen maar dat zal veel geld en tijd kosten."





"Maar we blijven niet bij de pakken zitten", benadrukt Wendy. "De ramadan is voor ons de drukste periode van het jaar. In afwachting van onze herstelde Melkauto gaan we nu de baan op met een geïmproviseerd bestelwagentje. Helemaal wit en zonder opschrift, dus hopelijk vinden de klanten ons nog. In de Melkauto zat een tank waar we rechtstreeks melk en karnemalk konden aftappen. Mensen kwamen zelf met hun lege flessen tot bij de wagen om ze op te vullen. De tijdelijke bestelwagen is niet op die manier ingericht dus die service kunnen we niet meer aanbieden. We moeten onze flessen zelf vullen 's ochtends vooraleer de bestelwagen uitrijdt. Zeer onhandig, maar er zit nu eenmaal niks anders op. De tijdelijke Melkauto verkoopt vandaag zuivelproducten op het Sint-Jansplein (8-13 uur), op de Hobokense Kioskplaats (14-16.30 uur) en in de Handelsstraat bij premetrostation Handel (17.15-19.30 uur). Meer info op www.demelkautomaat.be.





De melkboerderij in Sint-Antonius is een familiebedrijf dat ondertussen aan zijn derde generatie zit.





Wendy en haar man hebben het melkveebedrijf in 2013 definitief overgenomen en zijn in december 2015 gestart met de Melkauto. Er lopen vandaag ongeveer 360 koeien rond op de boerderij. Het koppel haalde in april nog het nieuws door de aankoop van verschillende waterbuffels. "Naast de verkoop zetten wij ook sterk in op hoevetoerisme", besluit Wendy. "Wij willen aantonen dat ook hoeves die niet met bio zijn, toch transparant en toegankelijk kunnen zijn."