"In halve eeuw geen dag tegen mijn zin gewerkt" KUNSTENARES INGRID GEUDENS STELT VIJFTIG JAAR TENTOON KRISTOF DE CNODDER

26 mei 2018

02u44 0 Zoersel Kunstenares Ingrid Geudens (70) uit Zoersel heeft iets te vieren, want ze stelt in 2018 exact vijftig jaar tentoon. Geudens' 'jubileumexpo' is gisteren in galerij het Vleeshuis in Lier geopend.

Al van zo lang ze zich kan herinneren is Ingrid Geudens met kunst bezig, vooral dan met schilderkunst. Intussen is het exact vijftig jaar geleden dat ze voor het eerst werken tentoonstelde. "In de lagere school hadden mijn leraars al snel gezien dat ik een zeker creatief talent had", blikt Ingrid terug. "Nadien heb ik me technisch verder kunnen bekwamen als vrije student aan de academie in Antwerpen. En nog later heb ik dan mijn beroep kunnen maken van mijn passie. Intussen zijn we alweer vijftig jaar verder en ben ik nog steeds actief als kunstenares. Ik blijf er heel veel plezier aan beleven. Geen dag in mijn leven heb ik tegen mijn zin 'gewerkt' en daar kan ik alleen maar blij mee zijn."





Inspiratie uit natuur

Haar inspiratie haalt Ingrid Geudens vooral uit de natuur. "Ik woon in Zoersel in een bosrijke omgeving en ga ook regelmatig naar de zee. Luc - mijn man zaliger - ging graag varen, vandaar mijn band met het water. In de bossen of aan de kust kan je me vaak vinden met mijn schetsboekje. Thuis werk ik die schetsen dan verder uit tot schilderijen. De natuur kan me altijd verrassen, want de landschappen veranderen steeds. Los daarvan kom ik tot rust in de buitenlucht." Het schilderen op zich blijkt eveneens een uitlaatklep. "Eens ik in mijn atelier zit, heb ik geen besef meer van tijd", mijmert Ingrid. "Als ik al die uren zou optellen... Jaarlijks maak ik zowat vijftig à zestig werken. Da's veel, maar ik ben dan eigenlijk ook constant bezig met mijn schilderwerk. Tijdens de tentoonstelling die dit weekend opent in het Vleeshuis, zullen ongeveer negentig schilderijen van mijn hand worden opgehangen."





De werken in kwestie zijn ook allemaal te koop, want ten slotte moet Ingrid ook leven van haar artistieke vruchten. Doorheen de jaren bouwde ze een min of meer vast publiek op. Een echte Geudens kopen, kan trouwens een uitstekende belegging blijken. "Bij het tv-programma 'Rijker dan je denkt' heeft iemand ooit eens een schilderij van mij laten schatten. De geschatte prijs lag tien keer hoger dan mijn verkoopprijs", lacht Ingrid. Wie kennis wil maken met Ingrids oeuvre kan tot en met 3 juni terecht in het Vleeshuis, op de Grote Markt in Lier. De tentoonstelling is elke dag open tussen 11 en 18 uur. Ingrid Geudens zelf is dan ook altijd aanwezig voor een woordje uitleg.