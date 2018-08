"Hopen op vierhonderd lopers" EERSTE SINT-THEUNIS LOOPT STEUNT KANKERONDERZOEK KRISTOF DE CNODDER

24 augustus 2018

02u34 0 Zoersel Al zeker tweehonderd sportievelingen tekenen zondag present voor de eerste editie van Sint-Theunis Loopt. De opbrengst van deze recreatieve jogging in Sint-Antonius gaat naar de stichting 'Voor Elise en de Wetenschap', die geld inzamelt voor kankeronderzoek. De Zoerselse Elize Martens stierf in 2013 op tweejarige leeftijd aan leukemie.

Het is dit weekend kermis in Sint-Antonius Zoersel en in het kader daarvan is er een opvallende nieuwigheid. Christiaan Picard - voorzitter van de lokale middenstandsraad en zelf een fervent jogger - organiseert met enkele vrienden voor het eerst Sint-Theunis Loopt. Picard en co tekenden drie verschillende omlopen uit: over 5, 10 en 21 kilometer, telkens met vertrek en aankomst aan de kerk van Sint-Antonius. Het gaat niet om een wedstrijd, maar om een loopevenement voor het plezier én voor het goede doel, meer bepaald de vzw 'Voor Elize en de Wetenschap'.





"We wilden graag het aangename aan het nuttige koppelen", legt Christiaan Picard uit. "Omdat ik de ouders van Elize Martens ken, besloten we de opbrengst van Sint-Theunis Loopt te schenken aan de organisatie die na Elizes overlijden werd opgericht. In de strijd tegen kanker is elke euro welkom voor verder onderzoek."





"Het is hartverwarmend dat mensen zich na vijf jaar nog steeds achter onze stichting scharen", reageert Dorien Fransen, de moeder van Elize. "Ik weet nu al dat het zondag een mooie en tegelijk emotionele dag wordt voor ons. Zelf ga ik helpen en heel wat vrienden en familieleden lopen mee. Ook onze dertienjarige zoon Ward zal zich, samen met zijn ploegmaats van voetbalclub Antonia, wagen aan de 5 kilometer."





Ook wandelaars welkom

"Intussen zijn er nu al zo'n tweehonderd mensen ingeschreven", glundert Christiaan Picard. "De dag zelf kan je ook nog inschrijven. Ik hoop stiekem dat we in totaal zo'n vierhonderd deelnemers mogen begroeten. Volgens mij is dat niet onrealistisch, want de jongste weken werd ik voortdurend aangesproken over Sint-Theunis Loopt. Overigens zijn wandelaars ook welkom."





Deelname kost tien euro. In die prijs zitten een drankje en 'goodiebag' vervat. "En natuurlijk een hele mooie tocht, onder andere door de bossen van buurdorp Westmalle", benadrukt Christiaan Picard. "Ik vind het jammer dat ik zelf niet mee kan lopen - daarvoor ga ik het zondag te druk hebben - maar maandag ga ik het parcours toch ook eens afleggen (lacht)."





Wie niet sportief is of minder goed te been kan 'Voor Elize en de Wetenschap' ook op een andere manier steunen. "Aan de kerk staan tentjes met eten en drinken en een dj zal er tot een stuk in de namiddag voor de sfeer zorgen", geeft organisator Picard nog mee. De deelnemers aan de halve marathon starten tussen 9 en 9.30 uur, die aan de 10 kilometer tussen 9.30 en 9.45 uur en die aan de 5 kilometer tussen 10 en 10.15 uur.