"En nog is de markt niet verzadigd" NOG EENS 31 EXTRA FLATS IN DORPSCENTRUM KRISTOF DE CNODDER

16 juni 2018

02u45 0 Zoersel Op de plaats waar ooit het postkantoor van Sint-Antonius Zoersel was gevestigd, is aannemer Cogghe begonnen met de bouw van 21 appartementen. Iets verderop biedt Immo Point ook nog eens tien nieuwbouwflats te koop aan. "De lokale markt is nog steeds niet verzadigd, maar je moet diversifiëren", klinkt het.

Tussen kinderkledingwinkel Ofilant en multimediawinkel Office Shop aan de Handelslei gaapt momenteel een gigantische bouwput. Aannemer Cogghe uit Wommelgem is er gestart met de ontwikkeling van een site waar een voormalig postgebouwtje stond met bijhorende tuin. Het perceel loopt helemaal door tot de achterliggende Achterstraat.





Moderne look

"Ons project is tweeledig", legt Peter Sels van de firma Cogghe uit. "Een blok van elf appartementen geeft uit op de Handelslei. Dat gebouw krijgt een moderne look. Een ander blok met tien wooneenheden komt uit op de Achterstraat. Dat deel wordt gebouwd in pastoriestijl. Er komt wel een gezamenlijke ondergrondse parking, die bereikbaar is van in de Achterstraat." De prijzen per flat variëren van 242.000 tot 292.000 euro (zonder BTW).





Het hele complex zou in principe klaar moeten zijn voor het einde van 2020. "We werken in fases", vertelt Sels. "Eerst werken we de bouw in de Achterstraat af, nadien volgt het gedeelte in de Handelslei. Om verkeershinder op de drukke Handelslei te beperken, zullen we de werf zo veel mogelijk bevoorraden vanuit de rustigere Achterstraat."





Vergrijzing

In die Achterstraat is trouwens nog een appartementencomplex van enige omvang in opbouw, Residentie Theunishof genaamd. Bouwonderneming Frans plaatst er tien flats, die makelaarskantoor Immo Point aan de man probeert te brengen. Kostprijs: van 262.000 tot 325.000 euro (exclusief BTW). De ruwbouw is zo goed als klaar en de definitieve oplevering wordt ergens eind dit jaar verwacht. Het aanbod van appartementen in Sint-Antonius - dat al erg groot was - groeit dus nóg verder aan.





"Toch is de markt hier lang niet verzadigd", beweert Yves Deckers van Immo Point. "Door de toenemende vergrijzing blijft de vraag naar appartementen in de buurt van een dorpscentrum en een winkelkern groot. Zaak is om je te onderscheiden. Bij het Theunishof speelt de look bijvoorbeeld een rol. Het zijn flats, maar ze zien er uit als een woning."





"Diversifiëren is inderdaad belangrijk", beaamt Peter Sels van Cogghe. "In Sint-Antonius werden de voorbije jaren veel kleinere appartementen gebouwd, dus gaan wij voor grotere panden, met een oppervlakte tot 130 vierkante meter. Ook speciaal is dat onze twee gebouwen bijna energieneutraal zijn. Met dat soort zaken kan je toch weer een ander publiek aanboren." Dat blijkt, want 14 van de 21 woningen zijn al op voorhand verkocht.





