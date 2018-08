"Een vrij weekend hebben we nooit gekend" DIRK EN RIA SLUITEN NA 24 JAAR HUN BAKKERIJ SINT-MARTINUS KRISTOF DE CNODDER

28 augustus 2018

02u35 0 Zoersel 24 jaar lang staken Dirk Hillen en Ria Mertens hun hart en ziel in bakkerij Sint-Martinus, maar vrijdag sluit de bekende zaak in Halle-Zoersel definitief de deuren. Dirk kreeg van zijn dokter de wenk om een job met 'normalere' werkuren te zoeken. "Stoppen zal vreemd aanvoelen, maar nu gaan we eindelijk wel eens vrij zijn in het weekend."

Dirk Hillen (53) is al 37 jaar bakker. Eerst werkte hij in de bakkerij van zijn schoonouders in Oostmalle en sinds 1994 baat hij met vrouw Ria (48) bakkerij Sint-Martinus uit in Halle. Aan dat verhaal komt vrijdag een einde.





"Het is eigenlijk op aanraden van mijn dokter dat ik ermee ophoud", vertelt Dirk. "Ik recupereer alsmaar slechter van het nachtwerk en de vele uren die je als bakker moet doen. Op die manier blijft het niet gezond. Bovendien ben ik de administratieve rompslomp wat beu. Ik ben zeker niet 'versleten' of zo en ga nog op zoek naar ander werk, maar dat moet dan wel een job zijn met min of meer 'normale' uren. Kok in een grootkeuken zegt me bijvoorbeeld wel iets, al heb ik op dit moment nog niks achter de hand."





Geocaching

Het spreekt voor zich dat Dirk en Ria de klanten en het werk op zich gaan missen. "In mijn hoofd zal ik zeker nog een tijdje bakker blijven, want dat was altijd mijn passie", zegt Dirk. "Ik hield dan weer van het sociale contact in de winkel", vult Ria aan. "Het zal vreemd aanvoelen als we straks de deur definitief dichtdoen. Tegelijk kijken we ook uit naar ons nieuwe leven. We gaan meer tijd hebben voor onze twee kinderen en onze hobby's, zoals fietsen en geocaching. Eindelijk gaan we eens een vrij weekend hebben. Dat hebben we nooit gekend."





Frambozenvlaaien

De vaste klanten van Dirk en Ria weten al een tijdje dat hun favoriete bakker ermee stopt. Veel mensen kwamen speciaal voor de koffiekoeken - van die grote, met heel veel pudding - en de patisserie. "Onze pudding wordt gemaakt met echte boerenmelk en dat proef je", stelt Dirk. "Ook onze taarten vielen altijd in de smaak. De voorbije dagen werden er opvallend veel frambozenvlaaien besteld. Veel klanten willen er nog eens van eten, nu het nog kan." "Sommigen bleven hopen dat we alsnog van gedachten zouden veranderen, maar dat gaat dus niet gebeuren", glimlacht Ria.





Tot nader order blijven Dirk en Ria aan de bakkerij wonen. Een overnemer is er op dit moment trouwens niet. "We hebben niet echt hard gezocht", geeft Dirk aan. "Het is ook niet evident om in deze sector een opvolger te vinden. Het is hard werken en de verdiensten zijn niet meer zoals vroeger. Mensen halen alsmaar vaker een brood uit de automaat of uit de supermarkt. Die trend wordt al jaren verdergezet en dat maakt het voor de warme bakker extra moeilijk." Dirk en Ria trakteren hun cliënteel vrijdag op een kleine attentie.