"Droom waargemaakt dankzij mijn ouders" WOUT (24) KRIJGT EERSTE HOOFDROL IN GROTE MUSICAL KRISTOF DE CNODDER

12 mei 2018

02u37 0 Zoersel Nadat hij eerder al op tv te zien was in 'Ghost Rockers' heeft Wout Verstappen (24) uit Zoersel nu zijn eerste hoofdrol beet in een

grote musicalproductie. Wout speelt dit najaar Hans in het bekende sprookje 'Hans en





Grietje'.





Het zijn spannende tijden voor Wout Verstappen. De acteur die bij het jonge volkje bekend is als Alex uit 'Ghost Rockers' mag zich opmaken voor een hele nieuwe uitdaging. Vanaf 28 oktober speelt hij de mannelijke hoofdrol in de musical 'Hans en Grietje', die wordt opgevoerd in de Antwerpse Stadsschouwburg, Ethias Theater in Hasselt en Capitole in Gent.





"Een tijdje geleden had ik al een bijrol in de musical 'Mozart' en daar werd ik opgemerkt", vertelt Wout. "Dat ik nu de hoofdrol krijg in zo'n grote prodtuctie maakt me natuurlijk trots. Het is niet niks, maar gelukkig weet ik al een beetje wat me te wachten staat. Ik deed musicalstudies in het Nederlandse Tilburg en kreeg daar een uitstekende opleiding. Ja, het was dus altijd al mijn droom om in deze sector aan de kost te komen. Mijn ouders hebben me trouwens altijd gesteund bij mijn niet-alledaagse studiekeuze. Bij zichzelf zullen ze wel eens gedacht hebben: 'waar begint hij aan?'. Maar ze hebben me laten doen en kijk nu."





Ianthe Tavernier

Bij 'Hans en Grietje' wordt Wouts tegenspeelster Ianthe Tavernier, die bij het grote publiek bekend is van 'De Buurtpolitie' en 'Steracteur, Sterartiest'. "Ianthe en ik kennen mekaar, maar voorlopig nog niet zo goed", gaat Wout verder. "Op het eerste gezicht klikt het tussen ons, dus dat gaat zeker loslopen. Vanaf begin oktober zullen we intensief gaan samenwerken, want dan beginnen de repetities. De tijd tot aan de première lijkt misschien kort, maar dat vormt geen probleem. Het moet en zal goed zijn. Ik denk dat het ook een leuk concept gaat worden: het oude sprookje wordt in een modern kleedje gestoken."





Gewoon 'de Wout'

Ook bij theatergezelschap WIK/ZieZo uit de Zoerselse deelgemeente Halle kijkt men reikhalzend uit naar Wouts echte 'debuut'. Zijn eerste toneelervaring deed Wout als kind op bij WIK/ZieZo. "Mijn drie jaar oudere zus is er als eerste mee begonnen en zelf volgde ik haar voorbeeld. Bij WIK/ZieZo kende ik een hele toffe tijd. Ik ben nu nog steeds actief in de toneelkring. Ik sta er zelf niet meer op de planken, maar geef acteerlessen aan de kleintjes en doe wat regiewerk. Het is supertof om met die kinderen te werken. En nee, ze zijn niet onder de indruk als er plots een 'Ghost Rocker' voor hun neus staat. Die gastjes kennen me al zo lang: voor hen ben ik gewoon 'de Wout' en dat is maar best zo", besluit Wout al lachend.





Meer info op www.musichall.be