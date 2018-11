“Al 350 bezwaren tegen aanvraag nieuwe dorpszaal” Kristof De Cnodder

16 november 2018

12u03 0

Burgerbeweging OverHal verzamelde naar eigen zeggen al zo’n 350 bezwaren tegen de bouw van een nieuwe dorpszaal in de pastorietuin van Halle-Zoersel. Het openbaar onderzoek rond de omgevingsvaanvraag loopt dinsdag af. OverHal hoopt de toekomstige Zoerselse coalitie alsnog op andere gedachten te brengen.

De voorziene bouw van een nieuwe dorpszaal in Halle blijft de gemoederen beroeren. Het huidige gemeentebestuur heeft zeer concrete plannen voor het bouwen van een zaal aan de oude pastorie, maar niet iedereen in Halle is daar blij mee. Vooral de inplanting, maar ook de indeling en invulling van de zaal wordt niet door elke Hallenaar gesmaakt.

“Er zijn andere, wat ons betreft betere, mogelijkheden”, herhaalt Marc De Maeseneer van OverHal een eerder standpunt. “We denken bijvoorbeeld aan een renovatie van de huidige parochiezaal Sint-Maarten. Tijdens het openbaar onderzoek omtrent de omgevingsvergunning voor de zaal willen we onze grieven eens te meer duidelijk maken. Intussen verzamelden we al 350 bezwaren van Halse burgers.”

Het huidige gemeentebestuur (bestaande uit N-VA en CD&V) ging er altijd prat op dat er bij de opmaak van de plannen voldoende rekening werd gehouden met opmerkingen vanuit de bevolking. Maar vanaf 1 januari gaat N-VA besturen met Groen en Open VLD en OverHal wil de nieuwe meerderheid alsnog op andere ideeën brengen. “We blijven hopen op een bijsturing van de plannen”, aldus nog Marc De Maeseneer. “Misschien dat de toetreding van Groen tot de coalitie een opening biedt. Zij lieten in hun verkiezingsprogramma verstaan dat ze eerst nog een extern studiebureau het dossier wilden laten bekijken.” Dinsdagochtend overhandigt OverHal een bundeltje met bezwaarschriften op het gemeentehuis.