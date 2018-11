“6 kilo vermagerd en 12 dagen niet naar ‘groot toilet’ gegaan”: Annick stapt zelf uit Expeditie Robinson Kristof De Cnodder

09 november 2018

14u54 0 Zoersel In de tiende aflevering van Expeditie Robinson was donderdag te zien hoe de Zoerselse Annick Buyens zelf uit het programma stapte. Na 22 dagen op een onbewoond eiland vond de 47-jarige yogalerares het welletjes. “Ik deed sowieso nooit mee om te winnen en miste de vrijheid om te gaan en staan waar ik wou”, verklaart Annick haar exit.

Expeditie Robinson – elke donderdagavond te zien op Vier – werd al een half jaar geleden opgenomen op een exotisch eiland in de Filipijnen. Annick Buyens uit Zoersel ging een heel eind mee, maar in de uitzending van gisteren stapte ze zelf vrijwillig uit het spel, iets wat ze trouwens al langer had aangekondigd.

“Voor mij was het goed geweest”, vertelt Annick. “Ik had meegedaan omdat ik mezelf wou testen. Ik wou eens weten wat ontbering doet met een mens. En geloof me: ik ben mezelf een paar keer tegengekomen (lacht). Het spelelement op zich was voor mij minder belangrijk, ik had bijvoorbeeld geen tactiek. Op de duur bevond ik me tussen een groep mensen die allemaal veel liever wilden winnen dan ik. Vanuit een soort schuldgevoel tegenover hen ben ik eruit gestapt.”

Gebrek aan vrijheid

Ook het gebrek aan vrijheid knaagde aan Annick. “Het blijft een tv-programma en je wordt in een bepaalde richting gestuurd”, geeft de Zoerselse aan. “Als deelnemer krijg je ook een bepaalde stempel die niet helemaal overeenstemt met wie je echt bent. Dat vind ik nu een beetje lastig, maar los daarvan moet ik zeggen dat Expeditie Robinson een unieke ervaring was. Ik zou het iedereen aanraden om mee te doen.”

“Om te beginnen zit je wekenlang in een prachtige omgeving”, gaat Annick verder. “Daarnaast was het best speciaal om eens geen besef van tijd te hebben. Soms werd je ’s nachts wakker en dan kon het even goed middernacht als drie uur zijn. Wat ik nog onthoud is de band die je krijgt met je medekandidaten. Daar zitten vrienden voor het leven bij. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ik ginder als persoon sterker ben geworden. Ik heb mezelf beter leren kennen en ontdekte werkpunten die ik vroeger niet zag.”

Mentale beproeving

Tijdens Expeditie Robinson viel Annick zes kilo af en raakte haar maag- en darmstelsel behoorlijk ontregeld. “Ik ben eens twaalf dagen aan een stuk niet naar het ‘grote toilet’ geweest: een record”, grijnst de tijdelijke eilandbewoonster. “Het gebrek aan eten deed zich natuurlijk ook voelen. De honger vergeet je op de duur, maar je hebt na verloop van tijd nog zó weinig energie in je lichaam… Toen ik vroeger naar Expeditie Robinson keek op tv vroeg ik me af waarom de kandidaten zo veel lagen te luieren op het strand. Nu weet ik het wel. Je concentratie- en evenwichtsvermogen worden hard aangetast. Zo worden zelfs simpele proeven moeilijk. En dan was de mentale beproeving eigenlijk nog groter dan de fysieke.”

De eerste maand na haar terugkeer was het even wennen voor Annick. “Eerst propte ik me vol snoep en chocolade. Plots had ik een suikerverslaving”, klinkt het. “Verder had ik in een tijdlang maagproblemen, pijn aan de schouder en haaruitval. Ook de drukte van de bewoonde wereld speelde me de eerste dagen parten. Intussen ben ik gelukkig weer op mijn plooi.”

Sinds de start van de tv-uitzendingen werd Annick geconfronteerd met een andere beproeving. Ze mocht van Vier immers tegen niemand iets verklappen over de afloop. “Mijn dochter heb ik wél onmiddellijk verteld hoe alles is verlopen. Zo’n ervaring moet je toch tegenover iemand kunnen ventileren. Maar voor de rest heb ik tegen iedereen kunnen zwijgen. De nieuwsgierigen in spanning houden vond ik eigenlijk nog wel best plezant”, knipoogt Annick.