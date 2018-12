Zingzakken voor leerlingen eerste jaar en kleuters laatste kleuterklas Toon Verheijen

11 december 2018

13u18 0 Het gemeentebestuur zet opnieuw de zangtraditie - waarbij zangertjes van deur tot deur gaan - in de kijker. Het gaat opnieuw gratis zingzakken uitdelen.

‘Nieuwjaarke zoete’ op oudejaarsdag 31 december of op nieuwjaardag en Driekoningen op 6 januari. In Brasschaat weten de kinderen nog wat zingen is. “Om deze traditie wat kracht bij te zetten, zullen we ook dit jaar zingzakken verspreiden aan de kinderen van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar van de Brasschaatse scholen”, zegt schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V). “Nog voor de kerstvakantie zullen de zakken in de scholen geleverd worden. Als je geen zingzak via de school hebt gekregen, kan je er een ophalen bij de jeugddienst van de gemeente.”

“Als kind ben ik zelf altijd veel gaan zingen in de straten. Met dit initiatief willen we het zingen van deur tot deur blijven aanmoedigen” besluit de afscheidnemende schepen.