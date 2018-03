Zingemnaren omarmen Nokere Koerse HERTEKENDE WIELERWEDSTRIJD LOST ALLE VERWACHTINGEN IN THOMAS VANDEWALLE

15 maart 2018

02u52 0 Zingem De 73ste editie van Danilith Nokere Koerse heeft gisteren alle verwachtingen ingelost. De Zingemnaren verwelkomden de koers met open armen en op Nokereberg heerste opnieuw een gezellige ambiance.

De fusie met buurgemeente Zingem inspireerde de organisatoren van wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse tot een flinke parcourswijziging dit jaar. Zo werd de finale gisteren ook in Zingem gereden, met daarin een belangrijke rol voor de Lange Aststraat. Als gevolg vond ook daar gisteren een groot wielerfeest plaats. Sylvie De Baere haalde haar foodtruck van stal en verkocht er het gepast gebakje 'Langen Ast' ter ere van deze nieuwe helling. "Het gebakje met havermout is perfect voor coureurs", knipoogt ze.





Toch waren het vooral iets minder sportieve zoetebekken die aan haar kraam stonden aan te schuiven. Ook aan café Tonneke en aan het Huiseplein iets verderop verzamelden zich tientallen wielerfans om een glimp van de renners op te vangen. Onder hen heel wat bewoners van Home Vijvens, die er naast het supporteren voor de renners ook genoten van de zon.





Bier, barbecue en gokje wagen

Ondanks de nieuwigheden in het parcours, vormde Nokereberg nog altijd het hart van de wedstrijd. Al bleef het langs de flanken van de beruchte helling iets rustiger in vergelijking met andere jaren.





Wel druk was het ter hoogte van Slagerij Detremmerie, waar de braadworsten vlot verkochten. De slagerij verliet vorig jaar na 104 jaar de dorpskern en verhuisde naar de ambachtelijke zone Hoogmolen, maar vulde gisteren speciaal voor Nokere Koerse nog eens de toonbank. "Het doet raar om hier terug te zijn", vertelt Liselot Detremmerie. "Veel mensen laten weten dat ze ons hier missen en dat doet toch wel iets. Verhuizen was echter noodzakelijk wegens plaatsgebrek."





Aan de overzijde van Nokereberg hadden verschillende bookmakers een standje opgesteld. En elk hadden ze het behoorlijk druk. Nogal wat wielerliefhebbers waagden zich immers aan "een gokje voor de sport". Zo ook Bart Piens uit Zulte. "Bier, barbecueworsten en een gokje wagen bij de bookmakers. Het hoort nu eenmaal tot de geplogenheden van de koers", vindt hij. "Ik kom al 20 jaar lang naar Nokere Koerse en de sfeer is telkens fantastisch en ook uniek. Op wie ik dit jaar mijn geld inzet? Op Edward Theuns uiteraard. Hij is gewoon de beste renner dit moment."





Al snel werd echter duidelijk dat Bart zijn geld op de verkeerde had ingezet. Zo was het niet onze landgenoot Edward Theuns, maar wel Nederlander Fabio Jakobsen die als eerste over de finish reed.