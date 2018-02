Zeventiger met 2 promille ramt spiegel 17 februari 2018

De 70-jarige Y. D.V. uit Zingem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro en 45 dagen rijverbod opgelegd nadat hij in de Nederzwalmsesteenweg de spiegel van een ander voertuig aanreed. Toen de verbalisanten ter plekke kwamen, stelden ze vast dat de man teveel gedronken had. Zo had hij zo'n 2 promille alcohol in het bloed, goed voor tien glazen alcohol. "Zijn vrienden vierden de start van hun verlof en hij heeft enkele pintjes meegedronken", vertelde zijn advocaat. "Hij moest maar vier kilometer rijden, maar het is toch mis gegaan." Politierechter Cindy Stevenaert merkte nog op dat bestuurders met meer dan 1,8 promille in het bloed vanaf 1 juli een alcoholslot in de auto krijgen. (TVR)