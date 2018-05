Wielertoeristenclub Huise bestaat bijna een halve eeuw 08 mei 2018

02u35 0

Ook voor WTC Huise is het clubseizoen begonnen. Het is al uitkijken naar 2020, wanneer het 50-jarig bestaan van de club zal gevierd worden. Elke zondag vertrekt de 60 leden tellende club op zondagmorgen om 8.30 uur aan lokaal De Vaderlander voor een trip van circa 70 kilometer. Tweejaarlijks staat een tweedaagse op het programma en vorig jaar trok men naar Ieper en bracht men een bezoek aan de oorlogsherdenking aldaar. Omdat hij vorig seizoen clubkampioen werd mag Frederik Cozijns heel het seizoen in een tricolore trui fietsen. Frank Laurier is de voorzitter van deze club, Pieter De Blomme is de secretaris.





(MAN)