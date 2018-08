Wielertoerist Mario aan het feest voor eigen volk 09 augustus 2018

Wielertoerist Mario Van der Sickel rijdt heel wat wedstrijden onder de WAOD-vlag. Zo ook op de Meerskant in Zingem ter gelegenheid van de feestdriedaagse aldaar. In de A-categorie waren er 37 starters en een kopgroepje van zes beheerste het wedstrijdverloop . Tot een spurt liet deze intussen 44-jarige Zingemnaar het niet komen, want met lichte voorsprong behaalde hij voor eigen volk zijn 3de seizoenzege.





De dichtste ereplaatsen waren voor de 22-jarige Bram Maes uit Kruibeke en de 30-jarige Kruishoutemnaar Pieter Bauters.





(MAN)