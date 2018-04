Wie wil onthaalouder worden? 25 april 2018

De Dienst Onthaalouders is op zoek naar gemotiveerde onthaalouders en kinderbegeleiders voor gezinsopvang in hun eigen woning of voor groepsopvang.





Op maandag 7 mei van 19.30 tot 21 uur vindt hierover een informatieavond plaats in de gemeentelijke zaal De Griffel aan de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem.





De toegang is gratis, maar reservatie is gewenst en kan per mail naar dvo@ocmwzingem.be. (DCRB)