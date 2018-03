Werkzaamheden Ouwegemstraat anderhalve week vertraagd 08 maart 2018

02u56 0 Zingem De aanleg van de riolering en collectoren in de Ouwegemstraat loopt minstens anderhalve week vertraging op: de aannemer is op een zwakke grondlaag gestoten en moet nu houten heipalen en betonnen platen aanvoeren om de nieuwe riolering te ondersteunen.

De onaangename verrassing is opgedoken aan het kruispunt van de Nerethstraat en de Ouwegemstraat. Drie meter onder de het wegdek blijkt zich een slechte grondlaag te bevinden, zo is bij het graafwerk gebleken.





"Voorafgaand aan de werkzaamheden waren nochtans wel proefboringen gebeurd om de toestand van de ondergrond te onderzoeken en die grondstalen voorspelden geen problemen", bedenkt burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V). "De ontwerper, de aannemer en onze technische dienst komen tot de bevinding dat het veel ter riskant is om in die zwakke onderlaag rioolbuizen te leggen: die zouden vrij snel verzakken. Daarom is er beslist om houten palen tot 6 meter diep in de grond te duwen. Daar bovenop komen dan betonnen platen, waarop de rioolbuizen worden gelegd. Voorlopig gebeurt dat extra werk over een afstand van 68 meter. Maar het is niet uitgesloten, dat het ook verderop nodig zal zijn", zegt de burgemeester.





Wat de financiële meerkost zal zijn, is nog niet becijferd. Maar de extra werktijd is wel bekend. "Doordat de werkzaamheden door die zwakke ondergrond al van bij het begin moeizaam verliepen, is er nu al een achterstand van anderhalve week. (DCRB)