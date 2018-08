Werken N60: verkeer over één rijstrook 01 augustus 2018

02u46 0 Zingem Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 13 augustus met onderhoudswerken op de Gentsebaan (N60) in Gavere en Zingem. Het verkeer moet er twee weken lang in beide richtingen over één rijstrook.

De aannemer vernieuwt de grondlaag en de toplaag van de N60 tussen het kruispunt met de Kolmstraat in Zingem en de Bernstraat in Gavere. In totaal wordt 3 kilometer weg vernieuwd. Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. De werken duren twee weken en moeten klaar zijn voor de start van het schooljaar. Auto- en vrachtverkeer blijft mogelijk op de N60, maar het verkeer rijdt over één rijstrook in plaats van twee en dat in beide richtingen. Alle bewegingen op het kruispunt Vogelzang blijven mogelijk. Fietsers rijden in beide richtingen om via lokale wegen. De werken zijn afgestemd met de proefopstelling 'Den Bos'.





Om het sluipverkeer van Oudenaarde naar de E17 en omgekeerd tegen te gaan is beslist om een proefopstelling in te voeren ter hoogte van de doorsteek Den Bos aan het Tapijtcenter in Zingem. De proefopstelling houdt in dat de doorsteek in de middenberm van de N60 werd afgesloten.





Het kruispunt van de Gentsesteenweg (N60) met de Kolmstraat en Den Bos heeft op vlak van verkeersveiligheid dan ook een kwalijke reputatie. Sinds 2005 gebeurden op dit verkeerspunt al 21 ongevallen.





(TVR)