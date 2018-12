Wegen en Verkeer zwicht onder druk van gemeente en omwonenden: zebrapad op Nederzwalmsesteenweg komt terug Ronny De Coster

04 december 2018

11u45 3 Zingem Het zebrapad op de Nederzwalmsesteenweg in de buurt van het kruispunt met de Verbingsstraat komt dan toch terug. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen vandaag beslist na overleg met de gemeente. Tegen de schrapping van de oversteekplaats hadden zowel het gemeentebestuur als omwonenden fel geprotesteerd. “Jammer dat er zoveel commotie voor nodig is geweest, maar ik ben heel blij dat we uiteindelijk worden gevolgd”, reageert burgemeester Katleen Hutsebaut (CD&V).

De oversteekplaats aan de Verbindingsstraat was er maanden voordien gekomen naar aanleiding van werkzaamheden aan de Strijpstraat, waar oversteken over de Nederzwalmsesteenweg te gevaarlijk was. Maar eens de Strijpstraat afgewerkt, vond Wegen en Verkeer de oversteekplaats aan de Verbindingsstraat niet meer nodig. Enkele weken geleden kwam een aannemer daarom het zebrapad verwijderen. De ingreep kwam als een verrassing, want zelfs het gemeentebestuur reageerde verbijsterd. Wat volgde, was een storm van protest. Omwonenden hingen spandoeken op en dienden een petitie met 149 handtekeningen in om de terugkeer van het zebrapad te eisen.

Ook de partij Groen&Co Kruisem sloot zich bij de actievoerders aan.

Gezond verstand

Burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V) stelde samen met haar diensthoofd technische dienst een dossier samen om de zaak bij Wegen en Verkeer te bepleiten.

Met succes, zo blijkt. “Het zebrapad komt terug”, weet Hutsebaut. “Ik ben blij dat het gezonde verstand uiteindelijk zegeviert. Niemand in Zingem kon begrijpen dat dit zebrapad weg moest. We hebben met cijfers aangetoond, hoezeer deze oversteekplaats nodig is. In de buurt zijn twee scholen die hun kinderen hier op deze plaats de drukke Nederzwalmsesteenweg laten oversteken. En in de buurt wonen ook veel jonge gezinnen met kinderen. Ik ben heel blij dat we Wegen en Verkeer tot betere inzichten hebben kunnen brengen. Het is alleen jammer, dat er eerst zoveel commotie voor nodig is geweest. Die hadden we kunnen vermijden, als AWV hier wat meer inlevingsvermogen had getoond en éérst in overleg was gegaan met de gemeente en bewoners. Maar wat uiteindelijk telt, is het resultaat en daarmee zijn we in Zingem dik tevreden”, besluit Hutsebaut.

AWV heeft beloofd dat het opnieuw schilderen van het zebrapad “eerstdaags” zal gebeuren.