Vriendenkring van 'De Bosrank' levert valentijnsontbijten aan huis 14 februari 2018

Leden van de Vriendenkring van de Gemeentelijke Basisschool 'De Bosrank' in Zingem hebben ter gelegenheid van Valentijnsdag opnieuw ontbijten aan huis geleverd. Ze trokken niet alleen door Zingem, maar ook naar de buurgemeenten Oudenaarde, Zwalm en Gavere. "De respons was zeer groot en daar zijn we heel tevreden mee, want met de opbrengst financiert onze vereniging de aankoop van schoolmateriaal en sinterklaascadeaus en organiseren we de communie- en lentefeestreceptie in de gemeenteschool", zegt Vanessa De Kerpel.





(DCRB)