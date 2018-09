Vriendenkring trakteert op koffie en ontbijtkoeken in Gemeentelijke Basisschool "De Bosrank" Ronny De Coster

03 september 2018

In de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem startte de eerste schooldag met een heerlijke kop koffie en en smakelijke ontbijtkoek voor ouders en grootouders. De traktatie kwam van de Vriendenkring van de school. “Na de vakantie heeft iedereen toch wel het een en ander te vertellen. En we willen het schooljaar op een aangenamen manier starten”, motiveert Vanessa De Kerpel, voorzitter van de Vriendenkring het initiatief.

De verrassing voor de kinderen zat in de manier waarop ze de school naar binnen moesten: dat ging over drie trampolines.