Vriendenkring De Bosrank organiseert paasmarkt vol animatie 30 maart 2018

02u57 0 Zingem De Vriendenkring van de Gemeentelijke Basisschool 'De Bosrank' organiseert vandaag haar jaarlijkse paasmarkt op school. Op het programma: een paasworp, veel animatie, muziek en lekkernijen. Sofie Vanrafelgem, Belgiës bekendste biersommelier, serveert er tien verschillende biertjes.

Het evenement start om 15.30 uur. Sofie Vanrafelgem, Belgiës bekendste biersommelier, opent er een bierbar, waar tien verschillende biertjes te verkrijgen zijn.





"Ik serveer die in kleine degustatieglaasjes, zodat je makkelijk verschillende bieren kan proeven zonder over je theewater te geraken", legt Sofie uit.





"Het aanbod bestaat uit streekbieren, maar dan niet meteen de grote commerciële merken die iedereen al kent", legt Sofie uit.





"Een cafétaria, oester- en cavabar, snoepkraam, frituur, Breydelspekstand, suikerspin, pannen en een hotdogkraam verzekeren voldoende gelegenheid voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen zijn er dit jaar voor het eerst volksspelen. De kids kunnen zich ook creatief uitleven in een knutselhoek en er staat een grimestand", vertelt Vanessa De Kerpel, voorzitter van de Vriendenkring.





"We organiseren ook weer een kinderrommelmarkt. Om 19 uur vindt de befaamde paasworp plaats en vanaf 20 uur staat de coverband Be Naked op het podium. Ter gelegenheid van de paasmarkt zwaaien (tot 18 uur) ook de deuren van het instap- en slaapklasje van de school open. De allerkleinsten kunnen een poppenkastspel bijwonen", aldus De Kerpel.





De toegang tot de paasmarkt is gratis. (DCRB)