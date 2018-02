Vrachtwagen rijdt tegen signalisatievoertuig op A12 14 februari 2018

02u55 0 Zingem Op de A19 in Ieper is gisterenvoormiddag een vrachtwagen van een ruimdienst ingereden op een signalisatievoertuig van het verhuurbedrijf Orfys uit Zingem.

De aanrijdende trucker was verrast door een voorligger die plots bruusk uitweek naar de linkerrijstrook, rechts stond immers de botsabsorbeerder geparkeerd. "Plots was er een hevige schok", zegt Eric Vergauwen (62), werknemer van Orfys. Hij zat achter het stuur van het signalisatievoertuig. "Mijn vrachtwagen werd vooruit geduwd, ik werd dooreengeschud. Naast me zoefde de stuurloze ruimdienstwagen voorbij." Aanrijder Wim Cailliau (27) uit Merkem was nog uitgeweken, maar kon een botsing niet vermijden. Zijn ruimdienstwagen belandde in de zompige groene middenberm, kantelde en ging over de kop. De man raakte lichtgewond. "Eerder moesten ook al twee andere truckers zwaar in de remmen om een ongeval te vermijden", zegt Eric. "Rustig in de cabine zitten, zoals het eigenlijk hoort, is er dan ook niet bij voor ons. Je moet constant op je hoede zijn. Bij dit soort opdrachten ben ik 's avonds altijd extra blij om veilig weer thuis te zijn. Als elke weggebruiker een eind voor de signalisatiewagen uitwijkt, kunnen dergelijke ongevallen in principe niet meer gebeuren." (VHS)